ALD : nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - ALD annonce qu'à l'occasion de son assemblée générale ordinaire convoquée le 20 mai, et par suite de l'approbation des résolutions concernées, Anik Chaumartin a été nommée en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans. Christophe Perillat a été renouvelé dans ses fonctions d'administrateur pour une durée de quatre ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2023. Delphine Garcin-Meunier, cooptée le 5 novembre 2019, a vu son mandat d'administrateur ratifié pour la durée jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice devant se clore fin 2020.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +1.76%