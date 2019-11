ALD : les investisseurs saluent les résultats du troisième trimestre

(AOF) - ALD progresse de 6,56% à 13,64 euros sur la place de Paris, dans le sillage de solides résultats du troisième trimestre 2019 qui lui ont permis de confirmer ses perspectives annuelles. Ainsi, la filiale de leasing automobile de la Société Générale a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 146,1 millions d'euros entre juillet et septembre (+7,9% sur un an) et une marge brute des activités de 347,4 millions d'euros (+3,9%). Compte tenu de ses performances, ALD a confirmé ses objectifs annuels, notamment une croissance organique de sa flotte de 5 à 7%.