ALD: l'UE autorise la création d'une entreprise commune information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Mitsubishi HC Capital (MHC), basée au Japon, Bangkok Mitsubishi HC Capital (BMHC), basée en Thaïlande, et ALD, basée en France.



L'entreprise commune exploitera l'activité de location opérationnelle et de gestion de flotte multimarque en Thaïlande apportée par BMHC. MHC propose des contrats de location-financement, des contrats de location simple et des contrats de location automobile et immobilière. BMHC est contrôlée par MHC et exploite des services de location-financement, de location-exploitation, de location-vente et de crédit-bail automobile. ALD est un fournisseur de services de location de véhicules et de gestion de flottes associées.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché. Notamment, l'entreprise commune n'aura aucune activité dans l'Espace économique européen.