(CercleFinance.com) - ALD enchaine les séances de baisse depuis l'enfoncement des 10E: le signal baissier sous 10,072E se confirme et il ne reste plus que le plancher intraday des 9,76E du 20 mars comme possibilité de rebond technique.

A défaut, le cours d'ALD se retrouvera 'aspiré' par le 'gap' des 9,16E du 29 novembre 2022.



Valeurs associées ALD Euronext Paris -0.66%