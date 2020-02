Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : hausse de 1,5% du résultat net en 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - ALD publie un résultat net (part du groupe) en hausse de 1,5% à 564,2 millions d'euros pour l'année 2019, soit un BPA à 1,40 euro, et proposera à ce titre un dividende de 0,63 euro par action contre 0,58 euro un an auparavant. Le groupe de location de véhicules revendique 1,76 million de véhicules gérés dans le monde à fin décembre 2019, et une nouvelle amélioration du coefficient d'exploitation (hors résultat des ventes de véhicules) à 49%, conformément à son objectif. Pour 2020, ALD table sur une croissance de la flotte de 5-7% par rapport à 2018, auxquels pourront s'ajouter des acquisitions ciblées selon les opportunités, et un coefficient d'exploitation (hors résultat des ventes de véhicules) en amélioration d'au moins 0,5 point.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -1.66%