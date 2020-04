Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : extension du partenariat avec MAL au Japon Cercle Finance • 08/04/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - ALD et Wheels annoncent la signature d'un accord de partenariat avec Mitsubishi Auto Leasing Corporation (MAL) pour étendre leur couverture internationale au Japon, dans le cadre de leur alliance mondiale formée il y a 10 ans. Selon les termes de cet accord, à compter du 1er avril 2020, ALD-Wheels et MAL coopéreront pour fournir des services de location longue durée et de gestion de flotte à des entreprises internationales au Japon. La coopération comprend le partage de clients, une participation commune aux appels d'offres internationaux et une offre de services intégrés. Les parties ont convenu d'investir dans des ressources dédiées pour une cohérence de services auprès des clients communs.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -0.47%