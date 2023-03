ALD: extension du partenariat avec Kia Europe à la Hongrie et à la Turquie

(AOF) - ALD Automotive annonce aujourd'hui l'extension de son accord de partenariat avec Kia Europe à la Hongrie et à la Turquie, pour ses services de location automobile en marque blanche destinés aux entreprises et PME clientes. La filiale européenne du constructeur coréen peut ainsi proposer des solutions de location longue durée par l'intermédiaire de son réseau de concessionnaires. Cet accord porte à huit le nombre de pays européens bénéficiaires, à la suite d’accords de partenariats réussis en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en République tchèque et en Slovaquie.

ALD Automotive a maintenant plus de 185 accords en place avec 16 constructeurs automobiles dans 31 pays et plus de 42 partenaires bancaires dans 18 pays.

Points-clés

- Leader européen et 2ème mondial de la location automobile, avec une flotte de 1,45 million de véhicules ;

- 1,3 Md€ de chiffre d’affaires généré par les revenus de baux (48 %), par les services liés aux baux ( 46 %) et par les reventes de véhicules en fin de contrat ;

- Implantation européenne (80,3 % de la flotte en Europe de l’ouest, 8,8 % en Europe centrale et 5,3 % en Europe du nord) avec diversification en Amérique du sud, Asie et Afrique pour 5,6 % ;

- Modèle d’affaires : contrats d’une durée supérieure à 3 ans pour l’offre aux grandes entreprises, partenariats avec les constructeurs automobiles et les banques (34 % des revenus de l’offre aux entreprises et 66 % vers les particuliers) et diversification de l’offre aux particuliers ;

- Capital contrôlé à 79,82 % par la Société Générale, Tim Albertsen étant directeur général et Diany Lebot présidant le conseil d’administration de 10 membres ;

- Situation financière saine avec un taux d’endettement de 16,7 %.

Enjeux

- Stratégie « Monde 2025 » qui devra être révisée après l’acquisition, effective en décembre 2022, de Lease Plan, pour un montant de 4,9 Mds€ versé en actions et liquidités qui ferait du groupe, baptisé NewALD, le leader mondial de la mobilité avec une flotte de 4,5 millions de véhicules et réduirait à 53 % la part détenue par la Société Générale ;

- Stratégie d’innovation : anticipation de l’usage des véhicules connectés et intelligents / service global à partir de la plateforme unique MyAld assorti de 2 plateformes de vente / élargissement des offres de solutions digitales –Pop Go, ALD Sharing, ALD Move… ;

- Stratégie environnementale visant un recul de 30 % des émissions carbone en 2025 vs 2019, vers les clients : à partir d’un label unique : ALD bluefleet, signalant les prestations plus responsables, ALD switch (véhicules électriques ou thermiques/hybrides), ALD electric (intégration de véhicules électriques dans les flottes), montée en puissance des véhicules non-diesel et de l’usage partagé (partenariats avec Blablacar, Klaxit, Drivy…) / emprunts « verts » pour l’acquisition de véhicules à faible émission carbone ;

- Retombées des partenariats (Amazon en Espagne, Tesla dans 14 pays, Polestar dans 3 et Mitsubishi en Malaisie) et de la diversification dans la location flexible de courte durée et dans l’autopartage ;

- Envolée des prix de vente des véhicules d’occasion, à 3 212 € par unité ;

- Activité protégée par la durée pluri-annuelle des contrats de location.

Défis

- Résistance à 5 défis : interruptions des approvisionnements : anticipations des commandes, appui sur les partenariats avec les constructeurs / hausse des taux et de change : couverture systématique / inflation : ajustement des paramètres aux nouveaux contrats / récession : hausse des offres d’usage et de locations multicycles / hausse de l’énergie : renforcement des conseils aux clients et des produits innovants ;

- Après un résultat net en hausse de 72 % au 1 er semestre, objectif 2022 d’une hausse de 2 à 4 % de la flotte financée, d’une prix unitaire de revente de + 2 000 € et d’un taux de distribution de 50 à %.

