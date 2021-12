Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : entrée dans le SBF120 le 20 décembre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 07:40









(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, Euronext annonce l'entrée du groupe de location de véhicules ALD et de la société de services cloud OVH dans le SBF120 et le CAC Mid 60, ainsi que la sortie du laboratoire DBV Technologies de ces deux indices. Cette revue interviendra après la clôture des marchés le vendredi 17 décembre et sera effective à partir du lundi 20 décembre. La famille CAC est revue trimestriellement (mars, juin, septembre, décembre), son examen annuel complet intervenant en septembre.

Valeurs associées ALD Euronext Paris 0.00%