ALD : en retrait après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - ALD recule de 2% après la publication ce matin, par le groupe de location de véhicules, d'un résultat net en baisse de 47% à 78 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, inférieur de 4% au consensus selon Bank of America. La société de location revendique une flotte totale comptant 1,76 million de véhicules en gestion à travers le monde à fin juin 2020, un niveau stable depuis le début de l'année, mais en progression de 3,8% sur un an. 'La faiblesse de la demande à court terme et les ventes de voitures d'occasion ont affecté les chiffres, mais la performance actuelle souligne clairement la résilience durant la crise', estime Bank of America, qui juge aussi qu'ALD est 'valorisé de façon attractive'.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -0.47%