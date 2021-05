Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : en retrait après ses résultats trimestriels Cercle Finance • 06/05/2021 à 16:27









(CercleFinance.com) - ALD recule de près de 2% après la publication par le groupe de services de mobilité d'un résultat net part du groupe en croissance de 20,7% à 155,5 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2021. Il revendique notamment un résultat de vente de voitures d'occasion par unité 'très fort', à 439 euros, ainsi qu'un ratio coûts sur revenus (hors résultat de vente de voitures d'occasion) en amélioration à 49,9%. Pour l'ensemble de 2021, ALD confirme ses prévisions d'un résultat de vente de voitures d'occasion par unité positif, et d'une amélioration de son ratio coûts sur revenus (hors résultat de vente de voitures d'occasion).

Valeurs associées ALD Euronext Paris +3.25%