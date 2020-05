Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : distingué par l'agence Vigeo Eiris Cercle Finance • 04/05/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - Le groupe de location de véhicules ALD annonce qu'il a été classé parmi les trois premières entreprises du secteur des services aux entreprises, à la suite d'une évaluation extra-financière de l'agence indépendante Vigeo Eiris. 'Cette évaluation reconnaît l'engagement et la capacité d'ALD à intégrer avec succès des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la stratégie et les opérations quotidiennes de l'entreprise', commente-t-il. Sur plus de 330 indicateurs ESG, ALD a obtenu un score global de 67/100, se qualifiant dans la catégorie de performance 'avancé' et se classant au troisième rang des 102 entreprises du panel sectoriel 'Business Support Services' dans le monde.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -3.37%