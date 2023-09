Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : dévisse sous les 8E, vise désormais 6,70E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - ALD coule à pic depuis l'enfoncement (le 19 septembre) du plancher des 8,37E du 8 août dernier : le titre -qui vient de tester 7,3E- a enfoncé dans la foulée le support des 8E des 30 septembre et 13 octobre 2022.

Ce signal baissier majeur devrait déboucher sur le test des 6,70 du 25/09/2020 et la glissade risque de se poursuivre vers 6,2E, le plancher du 20 avril 2020









Valeurs associées ALD Euronext Paris -3.43%