ALD : des objectifs fixés à horizon 2025

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs, ALD présente son nouveau plan stratégique 'Move 2025', qui prévoit notamment un taux de distribution de dividendes en hausse de 50% à 60% pour la période de 2020-2025. Le groupe de location de véhicules vise un nombre 'total des contrats' qui devrait atteindre environ 2,3 millions d'ici 2025, et une augmentation des marges des contrats de location et de services au moins proportionnelle au total des contrats pour la période 2019-2025. Enfin, ALD estime que son coefficient d'exploitation (hors résultat des ventes de véhicules) s'améliorera entre 46% et 48% d'ici 2025, tout en absorbant les 66 millions d'euros investissements digitaux supplémentaires pendant la période de 2020-2025.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -2.63%