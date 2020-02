Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : déploiement d'une nouvelle identité globale Cercle Finance • 03/02/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - ALD Automotive annonce le déploiement d'une nouvelle identité de marque stratégique, globale, visant à 'incarner la vision et les ambitions de l'entreprise d'être le leader mondial dans la création et la fourniture de solutions de mobilité'. 'La nouvelle identité met en lumière l'ampleur de l'expertise de ALD Automotive, les solutions de mobilité leader du marché et de l'esprit d'innovation qui sous-tendent sa position de leader', affirme-t-il. Elle sera déployée dans les 43 pays où ALD Automotive est présent et utilisée pour tous les segments de clients et à travers tous les canaux et points de contact. Le déploiement sera achevé d'ici la fin 2020.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -0.61%