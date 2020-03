Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : cession des parts de coentreprise chinoise finalisée Cercle Finance • 02/03/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - ALD indique avoir finalisé la cession de sa participation de 50% dans sa coentreprise en Chine, ALD Fortune Auto Leasing & Renting, après en avoir reçu les recettes de la part de la plateforme Shanghai United Assets & Equity Exchange. Conformément à ce qu'il avait annoncé au moment de la signature de l'accord, en décembre dernier, le groupe de location de véhicules va enregistrer un gain après impôt d'environ neuf millions d'euros dans ses comptes du premier trimestre 2020. Cette cession est conjointe à celle de la part de 50% détenue par son partenaire de coentreprise, Hwabao Fortune Investment Company (filiale de China Baowu Steel Group), à Nanjing Lingxing Automotive Service.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -3.99%