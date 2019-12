Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : cession des parts dans une coentreprise en Chine Cercle Finance • 23/12/2019 à 13:52









(CercleFinance.com) - ALD a annoncé un accord pour céder sa participation de 50% dans sa coentreprise en Chine, ALD Fortune Auto Leasing & Renting (Shanghai) Co. Ltd, transaction qui devrait se traduire par un gain après impôt d'environ neuf millions d'euros au premier trimestre 2020. Cette cession est conjointe à celle de la part de 50% détenue par son partenaire de coentreprise, Hwabao Fortune Investment Company (filiale de China Baowu Steel Group), à Nanjing Lingxing Automotive Service Co. Ltd. 'ALD demeure présente en Asie via sa filiale en Inde, où elle fournit des services de location tout compris et de gestion de flotte depuis plus d'une décennie', a précisé Tim Albertsen, deputy CEO du groupe français de location de véhicules.

Valeurs associées ALD Euronext Paris -0.71%