ALD : bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - ALD s'adjuge plus de 5% sur fond de propos de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et rehausse son objectif de cours de 11,2 à 12,2 euros, après la présentation par le groupe de son nouveau plan stratégique à cinq ans Move 2025. 'Nous pensons qu'ALD vise les bons objectifs', juge le broker, qui met en avant 'l'accent mis sur les marchés à forte croissance, la pertinence placée sur la technologie, l'électrification de la flotte et l'extension du cycle de vie des actifs'.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +4.14%