ALD : bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - ALD s'adjuge 5% sur fond de propos de Crédit Suisse, qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours abaissé de 10,7 à 10,1 euros, au lendemain des résultats du groupe de location de véhicules au titre du deuxième trimestre 2020. S'il réduit ses estimations, le broker pense qu'ALD 'a maintenant provisionné pour la plupart des vents contraires à venir'. S'attendant aussi à une 'reprise graduelle à partir du second semestre 2020', il considère que le modèle d'activité du groupe 'reste solide'.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +3.44%