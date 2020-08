Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ALD : baisse de 26% du résultat net semestriel Cercle Finance • 03/08/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - ALD affiche un titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 26,3% à 206,8 millions d'euros, avec une baisse des frais généraux de 3,4 millions d'euros 'qui démontre la capacité du groupe à maitriser ses coûts'. La société de location revendique une flotte totale comptant 1,76 million de véhicules en gestion à travers le monde à fin juin 2020, en progression de 3,8% sur un an, avec une marge opérationnelle en hausse de 3,1%. Pour 2020, elle vise une croissance (organique) de la flotte totale proche de 0% et des acquisitions ciblées 'à mesure que les opportunités se présentent', ainsi qu'un coefficient d'exploitation (hors résultat de la vente de véhicules d'occasion) entre 50 et 51%.

Valeurs associées ALD Euronext Paris 0.00%