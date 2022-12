ALD annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 1,2 Md€ pour le rachat de Leaseplan

En conséquence, l'actionnariat d'ALD suite à la réalisation de l'Acquisition sera donc le suivant : 52,6% pour Société Générale, 30,75% pour les actionnaires de LeasePlan et 23,9% (vs 19,9% auparavant)pour le flottant.

Environ 251 millions d'actions seront émises dans le cadre de l'Acquisition au profit des actionnaires de LeasePlan sous réserve des approbations réglementaires restantes et d'autres conditions suspensives usuelles.

(AOF) - ALD annonce ce jour le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros, marquant une étape importante dans l’acquisition stratégique envisagée de LeasePlan, conclue en janvier 2022, et dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2023. L'objectif de cette opération est de créer un acteur mondial de premier plan dans les solutions de mobilité avec une flotte totale combinée d’environ 3,5 millions de véhicules.

