ALD : accord pour une coentreprise en Malaisie

(CercleFinance.com) - ALD annonce la signature d'un accord avec Mitsubishi UFJ Lease & Finance pour créer une coentreprise multi-marques, de location opérationnels de services tout compris et de gestion de flotte, pour les clients entreprises en Malaisie. Cette première joint-venture s'inscrit dans une stratégie conjointe des deux groupes en Asie du Sud-Est, d'autres coentreprises du même type pouvant suivre dans les années à venir dans les principaux pays de la région.

Valeurs associées ALD Euronext Paris +0.12%