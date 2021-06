Alcools : le marché a déjà largement intégré le rebond

(AOF) - L'impact du Covid et des mesures de restrictions sanitaires associées a été le plus grand coup porté à l'industrie des boissons alcoolisées depuis l'époque de la prohibition américaine, écrit Bernstein. Cependant, l'industrie se redresse lentement mais sûrement. La demande de spiritueux a incroyablement bien résisté au Covid et s'est même accélérée aux États-Unis, tant en termes de volume que de prix, observe le broker.

En outre, l'Europe de l'Ouest et les marchés émergents sont prêts à se redresser, à mesure que le déploiement des vaccins s'accélère et que les restrictions commerciales sont assouplies.

Le bureau d'études intègre cette reprise dans ses estimations avec une forte reprise en 2021 et une reprise complète en 2022, Campari étant en tête du peloton en raison de la perspective d'une détente des prix de l'agave en 2022 et au-delà. De plus ajoute-t-il, le consensus semble sur le point de rejoindre ses propres prévisions.

Les attentes de Bernstein sont nettement en avance par rapport au consensus sur les brasseurs AB InBev et et Heineken, et dans une moindre mesure, pour Campari et Pernod Ricard, mais il est très légèrement en dessous du consensus pour Rémy Cointreau.

Toujours est-il que le marché semble avoir largement intégré ce phénomène, et les actions se négocient à des sommets historiques, tout comme le marché d'ailleurs, souligne l'intermédiaire.

Aujourd'hui constate l'analyste, l'ensemble du secteur se négocie avec des primes très élevées, les primes les plus élevées étant l'apanage des spiritueux.

Dans ce cadre, il a dégradé d'un cran l'ensemble des valeurs suivies. Résultat, sa recommandation sur Pernod Ricard est passée de Surperformance à Performance en ligne et sur Rémy Cointreau, de Performance en ligne à Sous-performance.