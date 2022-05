Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon: une acquisition dans la sécheresse oculaire aux USA information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 09:43









(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition du collyre Eysuvis auprès de l'américain Kala Pharmaceuticals.



Approuvé par la FDA en janvier 2021, ce corticostéroïde est indiqué dans le traitement des patients atteints de sécheresse oculaire, pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.



L'accord englobe également Inveltys, la solution ophtalmique de Kala destinée au traitement post-opératoire des patients ayant subi une chirurgie de l'oeil.



Alcon souligne qu'Eysuvis a généré l'an dernier des revenus de 6,3 millions de dollars, tandis qu'Inveltys a réalisé des ventes annuelles de 4,9 millions de dollars.



Le groupe suisse précise qu'il va débourser 60 millions de dollars pour boucler l'opération, un montant auquel pourraient s'ajouter d'autres paiements en fonction de la réalisation de certaines étapes commerciales.



La transaction doit lui permettre de renforcer sa gamme Systane, une ligne de gouttes pour les yeux présentant un effet lubrifiant, qui bénéficie déjà de la vigueur du marché de la sécheresse oculaire, une application qui concerne plus de 30 millions de personnes, rien qu'aux Etats-Unis.





