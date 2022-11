Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon: révision en trompe l'oeil des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - Alcon, le leader mondial en matière de soins des yeux, progresse en Bourse ce mercredi après des résultats tout juste en ligne avec les attentes du marché et une révision à la baisse de ses objectifs annuels.



Le spécialiste suisse de l'ophtalmologie, ex-filiale de Novartis, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, en hausse de 2% à données publiées et de 9% à changes constants.



Le groupe basé à Genève, qui propose des produits contre la cataracte, le glaucome ou les maladies de la rétine, a dégagé un bénéfice par action (BPA) de base de 0,50 dollar, contre 0,54 dollar au troisième trimestre de l'exercice 2021.



A titre de comparaison, les analystes visaient un chiffre d'affaires de 2,15 milliards de dollars pour un BPA 'core' de 0,50 dollar.



Alcon, qui indique que ses résultats reflètent un environnement économique 'extrêmement difficile', a revu à la baisse son estimation de chiffre d'affaires pour cette année, invoquant la vigueur du dollar.



Alors qu'il prévoyait jusqu'ici des ventes nettes entre 8,6 et 8,8 milliards de dollars pour 2022, sa nouvelle prévision fait apparaître un intervalle compris entre 8,5 et 8,7 milliards.



'Il convient cependant de noter qu'à taux de change constants, le groupe attend désormais une croissance de ses ventes allant de 10% à 11%, ce qui se situe au-dessus de la fourchette de 7% à 9% qu'il visait au début de l'année', font remarquer les analystes d'UBS.



Conséquence, le titre Alcon coté à la Bourse de Zurich progressait de 2% mercredi matin suite à cette publication.





