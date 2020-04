Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon : retire ses objectifs 2020, dividende reporté Cercle Finance • 07/04/2020 à 10:56









(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé avoir retiré ses prévisions pour l'année 2020, qu'il avait révélé en février, en raison de l'incertitude entourant l'impact de la pandémie de Covid-19. Le groupe suisse de soins oculaires a déclaré que les nombreuses mesures imposées sur un grand nombre de ses marchés vont impacter ainsi ses résultats financiers. Alcon a déclaré qu'il n'est pas en mesure d'estimer l'impact sur ses résultats. Compte tenu des conditions actuelles du marché, le groupe a décidé de reporter le paiement de son dividende jusqu'en 2021, afin de maintenir la flexibilité financière et de préserver la trésorerie. Alcon a déclaré vouloir tenir son assemblée générale annuelle le 6 mai, sans la présence physique des actionnaires.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange -1.45%