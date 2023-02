Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon: règlement à l'amiable d'un litige avec J&J information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé dimanche avoir trouvé un accord en vue de régler à l'amiable un litige avec J&J qui portait sur une technologie de chirurgie au laser de la cataracte.



Aux termes de l'accord, le spécialiste suisse de l'ophtalmologie va verser à J&J Surgical Vision, une filiale du géant américain de la santé, un montant de 199 millions de dollars afin de mettre fin à toutes les procédures judiciaires en cours ayant trait au dossier.



L'accord prévoit également l'octroi réciproque, via un mécanisme de licences, de brevets issus de la propriété intellectuelle appartenant aux deux groupes.



Le litige portait sur l'utilisation d'une technologie de laser dite 'femtoseconde' pour la chirurgie assistée de la cataracte équipant le matériel chirurgical LenSx d'Alcon, lui-même hérité de l'acquisition de l'américain LenSx Lasers en 2010.





