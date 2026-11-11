Alcon recule en Bourse après des résultats en demi-teinte

Alcon essuie la plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 mercredi matin après avoir présenté des résultats trimestriels mitigés, notamment marqués par des performances décevantes dans ses branches d'implants et d'équipements chirurgicaux.

Le groupe basé à Genève a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 2,7 milliards de dollars au titre du troisième trimestre.

A taux de change constants, la croissance ressort encore à 5%, bien en dessous des 5,8% que visait le consensus de marché.

Cette performance marque aussi un ralentissement par rapport à la première partie de l'exercice, puisque le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année progresse de 6% à changes constants.

La marge opérationnelle de base (core) a progressé à 21,8%, contre 20,2% un an plus tôt, conformément aux attentes des analystes.

Quant au bénéfice par action "core", il s'est inscrit en hausse de 15% à taux de change constants à 0,91 dollar, dépassant ainsi le consensus.

Des disparités opérationnelles qui inquiètent

Mais les analystes pointent de trop grandes disparités entre les différents métiers de l'entreprise, le secteur des implants, qui inclut les lentilles intraoculaires, ayant par exemple reculé de 2% à taux constants sur le trimestre, là où le consensus attendait une quasi-stabilité (-0,2%).

Malgré le lancement de la gamme PanOptix Pro et la croissance internationale, Alcon n'a pas réussi à compenser l'érosion de ses parts de marché aux Etats-Unis, son débouché le plus rémunérateur, où il subit de plus en plus la concurrence de Johnson & Johnson.

Au-delà des implants, plusieurs autres segments clés ont déçu, comme la branche d'équipements destinés à la chirurgie, dont la croissance a décéléré à 11% contre 13% attendus ou la santé oculaire ( 8% contre 10% attendus), pénalisée par le ralentissement de ses produits contre la sécheresse oculaire.

Alcon a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels 2026, prévoyant toujours une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 6% pour une croissance à deux chiffres de son BPA "core", mais ces perspectives en ligne avec les prévisions écartent de potentielles bonnes surprises en fin d'exercice, déplorent ce matin les analystes.

A la Bourse de Zurich, l'action Alcon décrochait de 5,8% à moins de 58,3 francs suisses mercredi matin. Le titre perd désormais près de 8% depuis le début de l'année.