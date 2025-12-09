 Aller au contenu principal
Alcon porte son offre d'achat de la société de technologie médicale Staar à 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 6, contexte au paragraphe 4, citation au paragraphe 5)

Le géant suisse de l'optique Alcon

ALCC.S a relevé sonoffre d' acquisition de Staar Surgical

STAA.O à 30,75 dollars par action en numéraire, a-t-il annoncé mardi, ce qui valorise la société de technologie médicale à 1 ,6 milliard de dollars.

L'offre initiale d'Alcon, convenue début août,valorisait la société à 1,5 milliard de dollars. L'offre avait rencontré une forte résistance de la part des actionnaires de Staar.

Alcon a également déclaré mardi qu'il avait réduit le niveau des paiements liés aux dirigeants de Staar si l'opération se réalisait. Staar a recommandé à ses actionnaires de voter en faveur de la transaction lors d'une réunion le 19 décembre.

Le vote avait été reportéà trois reprises .Le principal investisseur de Staar, Broadwood Partners, qui s'est opposé à l'offre initiale, a annoncé son intention de convoquer une assemblée des actionnaires pour révoquer plusieurs administrateurs en octobre.

"Cette meilleure et dernière offre aux actionnaires de Staar offre un choix clair: une prime substantielle et certaine contre un avenir incertain lié à un activiste dissident aux antécédents douteux", a déclaré Alcon dans un communiqué.

Le conseil d'administration de Staar a approuvé l'offre la plus élevée et la transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026, a indiqué Alcon.

Les actions de Staar Surgical étaient en hausse de 10,4 % à 25,6 $ dans les échanges avant bourse.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALCON
64,460 CHF Swiss EBS Stocks +0,34%
STAAR SURGICAL
27,0712 USD NASDAQ +15,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

