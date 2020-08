Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon : pertes creusées avec une série de charges Cercle Finance • 19/08/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Alcon a creusé ses pertes au cours du deuxième trimestre sous le coup de plusieurs charges importantes, l'épidémie de coronavirus ayant également pesé sur les performances de l'ancienne filiale de Novartis. Le leader mondial de l'ophtalmologie a fait état ce matin d'une perte opérationnelle de 466 million de dollars au titre du trimestre écoulé, contre un manque à gagner de seulement 53 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent. Ce chiffre inclut, entre autres, 258 millions de charges liées à l'amortissement de certains actifs incorporels, des coûts de séparation de 62 millions de dollars ainsi qu'une charge de dépréciation de 41 millions de dollars. En excluant tous ces éléments, le groupe suisse aurait quand même publié une perte opérationnelle de 79 millions de dollars. A 1,2 milliard de dollars, ses ventes sur le trimestre ont chuté de 36%, l'impact des mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19 n'ayant pas été totalement amorti par le dynamisme commercial des lentilles intraoculaires PanOptix et le lancement de Pataday, un traitement contre la conjonctivite allergique. Invoquant l'incertitude liée à la durée de la pandémie, Alcon s'est refusé à formuler toute prévision financière au titre de l'exercice 2020. Ses titres étaient en baisse de presque 6% mercredi matin à la Bourse de Zurich.

