Alcon: objectifs confirmés, mais le 2ème trimestre déçoit

(CercleFinance.com) - Alcon a confirmé mercredi ses objectifs au titre de l'exercice 2024 mais ses performances sur le trimestre écoulé ont déçu les investisseurs, ce qui pesait sur son cours de Bourse à Zurich.



Le spécialiste des traitements oculaires a annoncé ce matin que son bénéfice opérationnel de base ('core') avait atteint 491 millions de dollars au deuxième trimestre, alors que les analystes le prévoyaient en moyenne à 506 millions.



Le chiffre d'affaires de la société d'ophtalmologie a augmenté de 3% à 2,50 milliards de dollars, un niveau record, à comparer avec un consensus de 2,52 milliards.



A taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en progression de 6%.



'La croissance dans les systèmes d'implantation a largement dépassé les attentes, mais les performances dans les soins oculaires ont pesé sur la croissance', expliquent les analystes de RBC.



Pour l'exercice 2024, Alcon a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires compris entre 9,9 et 10,1 milliards de dollars, soit une croissance de 7% à 9% à changes constants.



'Le maintien des prévisions 2024 constituent un élément positif, mais le fait que le chiffre d'affaires trimestriel et le résultat opérationnel aient manqué les attentes, tout comme la faiblesse plus marquée que prévu des performances des équipements médicaux et des soins oculaires, posent un risque supplémentaire quant à l'atteinte des estimations du consensus pour cette année', s'inquiète RBC.



A la Bourse de Zurich, l'action Alcon fléchissait de près de 3% mercredi matin dans le sillage de cette publication. Le titre affiche encore un gain de plus de 23% depuis le début de l'année.





