Alcon: objectifs annuels ajustés, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 10:41

(CercleFinance.com) - Alcon a fait état mardi soir de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais revu à la baisse certains de ses objectifs annuels, ce qui se traduisait par une chute de son titre mercredi à la Bourse de Zurich.



Le groupe suisse spécialisé dans l'ophtalmologie a enregistré une hausse de 5% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 2,20 milliards de dollars, contre 2,19 milliards attendus par le consensus.



A taux de change constants, ses revenus ressortent en hausse de 10% sur le trimestre.



Son bénéfice opérationnel ressort quant à lui à 200 millions de dollars, contre 229 millions de dollars un an plus tôt.



Ramené par action, le profit de ses activités de base (BPA 'core') s'est établi à 63 cents, là où les analystes visaient 56 cents.



Si le groupe a réaffirmé ses prévisions à taux de change constants pour l'ensemble de l'exercice, il a aussi révisé ses objectifs annuels 2022 afin de tenir compte de la récente vigueur du dollar.



Alcon dit désormais attendre un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,6 et 8,9 milliards de dollars, à comparer avec 8,7-8,9 milliards de dollars envisagés jusqu'à présent, pour un BPA de 2,20 à 2,30 dollars, contre 2,35-2,45 dollars précédemment.



Suite à ces ajustements, l'action chutait de plus de 6,7% mercredi sur le marché boursier suisse SIX.



'Nous pensons que les ventes plus faible que prévu de la division Vision Care vont être défavorablement accueillies', expliquent les analystes d'UBS.



Cette branche d'activité, spécialisée dans les lentilles de contact et

leurs produits d'entretien et qui génère plus de 40% du chiffre d'affaires, a en effet vu ses ventes n'augmenter que de 2% au cours du trimestre écoulé.