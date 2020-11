Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon : les pertes se creusent en attendant le rebond Cercle Finance • 11/11/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Les pertes d'Alcon au troisième trimestre se sont creusées en raison des amortissements et des charges de dépréciation, mais la société de soins oculaires a vu ses marchés continuer à se redresser, a-t-elle indiqué ce mercredi. Le groupe suisse a déclaré des pertes trimestrielles de 1,8 milliard de dollars, en recul de 1% en publié et à taux de change constants, par rapport au 3e trimestre 2019. La perte d'exploitation du troisième trimestre s'établit à 129 millions de dollars, incluant des charges de 255 millions de dollars provenant de l'amortissement des immobilisations incorporelles, 61 millions de dollars de dépréciations et 48 millions de dollars de frais de séparation, a indiqué l'ancienne unité de Novartis. En excluant ces charges et autres ajustements, le bénéfice 'core' aurait été de 279 millions de dollars au dernier trimestre, indique Alcon. Alcon a par ailleurs déclaré voir une reprise 'solide' du marché alors que les flux de patients augmentent en ophtalmologie et en optométrie, en particulier aux États-Unis. Les actions ont augmenté de plus de 4% après ce rapport.

