Alcon : légèrement dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Alcon grappille moins de 1% à Zurich, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du spécialiste helvétique des soins oculaires, avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 85 francs suisses. 'Les résultats du deuxième trimestre ont démontré que l'objectif de chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars en 2025 est à portée de main', estime le broker, ajoutant que 'la visibilité sur la progression des marges devrait s'améliorer en temps voulu'.

Valeurs associées ALCON Swiss EBS Stocks +0.24%