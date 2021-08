Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon : le titre au plus haut après un avis positif information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 14:43









(CercleFinance.com) - Alcon, le leader mondial de l'ophtalmologie, s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Zurich après une note favorable des analystes de Berenberg, qui disent encore percevoir un potentiel d'appréciation sur le titre. Le titre affiche actuellement un gain de 0,7%, ce qui lui permet de cumuler une hausse de plus de 27% depuis le début de l'année et une progression d'environ 44% sur les 12 mois écoulés. L'action inscrit ainsi un nouveau record absolu, à près de 75,2 francs suisses, ce qui porte la capitalisation de la société à plus de 28 milliards de francs. Dans une note diffusée ce matin, Berenberg, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 80 à 85 francs suisses, estime qu'Alcon a publié des résultats de deuxième trimestre 'impressionnants' la semaine passée. 'Nous pensons qu'Alcon occupe une position excellente et grandissante sur le marché lui-même attrayant de l'ophtalmologie, offrant un profil de croissance défensif incomparable au sein du secteur des grandes capitalisations des technologies médicales', souligne-t-il.

Valeurs associées ALCON Swiss EBS Stocks +0.48%