Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alcon: entouré après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - Alcon bondit de 9% à Zurich au lendemain de la publication par le laboratoire d'ophtalmologie d'un BPA coeur en augmentation de 11% à 0,78 dollar (+21% à taux de changes constants) au titre des trois premiers mois de 2024.



Le groupe helvétique a amélioré sa marge opérationnelle sous-jacente de 1,4 point à 22% pour un chiffre d'affaires de 2,44 milliards de dollars, en croissance de 5% (+7% à changes constants), sur 'des ventes robustes en lentilles de contact et en santé oculaire'.



Sur ces bases, Alcon maintient ses principaux objectifs pour 2024, à savoir un BPA coeur de trois à 3,10 dollars, une marge opérationnelle sous-jacente de 20,5 à 21,5%, et un chiffre d'affaires de 9,9 à 10,1 milliards de dollars.





Valeurs associées ALCON Swiss EBS Stocks +9.09%