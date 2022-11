Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon: émission obligataire de 1,3 milliard de dollars information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé mercredi le lancement d'une émission obligataire de 1,3 milliard de dollars, que le spécialiste de l'ophtalmologie entend placer d'ici au début de la semaine prochaine par le biais d'un placement privé.



L'opération se compose en deux tranches, l'une de 700 millions de dollars affichant un rendement de 5,375% avec une échéance 2032 et l'autre de 600 millions affichant un taux de 5,75% pour une maturité 2052.



Les fonds levés seront utilisés pour financer les besoins généraux de l'entreprise, mais aussi pour refinancer le prêt-relais qui avait été souscrit au moment de l'acquisition d'Aerie Pharmaceuticals, précise le groupe suisse dans un communiqué.





