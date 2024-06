Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alcon: deux systèmes de chirurgie oculaire approuvés aux USA information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse de soins oculaires Alcon a annoncé lundi avoir obtenu l'agrément de la FDA pour le lancement aux Etats-Unis de deux nouveaux systèmes de chirurgie vitréo-rétinienne et de chirurgie de la cataracte.



Ces deux technologies, baptisées Unity VCS et Unity CS, font partie de la nouvelle gamme de procédure chirurgicale, Unity, qui sera prochainement lancée, précise le spécialiste de l'ophtalmie dans un communiqué.



Alcon indique que ces mises sur le marché interviennent alors que 31 millions de chirurgies de la cataracte devraient intervenir en 2024, un chiffre susceptible de passer à 37 millions d'ici à 2029.



Parallèlement, ce sont 2,2 millions d'opérations de vitrectomie (chirurgie donnant accès à la rétine) qui sont anticipées cette année.



Alcon rappelle qu'il est aujourd'hui le numéro un mondial des kits de chirurgie (matériel chirurgical à usage unique) destinés aux opérations de la cataracte et de la rétine.



Le groupe précise désormais attendre l'obtention du marquage CE pour 2025.





