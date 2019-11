Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon : des imprévus au 3e trimestre Cercle Finance • 20/11/2019 à 09:23









(CercleFinance.com) - Après 4% au T1 puis 5% au T2, la progression des ventes hors change du groupe ophtalmologique suisse Alcon a atteint 6% au T3, soit sur neuf mois un CA de 5,5 milliards de dollars. Mais une perte opérationnelle de 119 millions de dollars a été constatée de janvier à septembre en raison principalement d'amortissements de 771 millions de dollars et de 155 millions de frais de séparation d'avec l'ex-maison mère Novartis. Sans tenir compte de ces exceptionnels, la marge opérationnelle sur neuf mois est de 17,2% (- 60 points de base), et de 17,4% au T3 (+ 40 points de base). La perte nette d'Alcon atteint donc 1,16 dollar par action sur neuf mois (mais + 1,43 dollar en données ajustées) et - 0,14 dollar au T3 (+ 0,46 dollar en données ajustées). Alcon annonce un des économies de 200 à 225 millions de dollars par an à compter de 2023, tout en relevant l'estimation du coût de la séparation de 300 à 500 millions. Enfin, les prévisions pour 2019 sont modifiées : la croissance hors changes attendue passe de 3-5% à 4-5%, mais la marge opérationnelle ajustée est ramenée de 17-18% à 17-17,5%.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange -3.55%