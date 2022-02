Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon: dans le vert après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 15:40









(CercleFinance.com) - Alcon gagne 2% à Zurich, au lendemain de la publication par le groupe de santé d'un BPA ajusté de 2,15 dollars au titre de 2021, contre 1,04 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de près de six points à 17,6%.



Le chiffre d'affaires du spécialiste des soins oculaires a augmenté de 22% à 8,2 milliards de dollars (+20% à taux de change constant), avec 'la dynamique des ventes de produits clés, les lancements de nouveaux produits et l'exécution commerciale'.



Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,20 franc suisse par action, sur la base des résultats financiers de 2021. Pour 2022, Alcon anticipe un BPA ajusté entre 2,35 et 2,45 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 8,7 et 8,9 milliards.





