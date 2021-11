Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcon : acquisition de la société Ivantis information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé son intention d'acquérir Ivantis développeur et fabricant du nouveau Hydrus Microstent. Il s'agit d'un dispositif de chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS) conçu pour abaisser la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert dans le cadre de la chirurgie de la cataracte. L'acquisition envisagée confirme l'engagement d'Alcon dans le domaine du glaucome chirurgical, renforçant ainsi son portefeuille de pointe dans les domaines de la cataracte, de la réfraction, de la rétine et du glaucome. ' Le glaucome est la deuxième cause de cécité après la cataracte, avec un impact sur plus de 75 millions de personnes dans le monde, avec d'importants besoins non satisfaits des patients. Cette transaction nous permettra d'ajouter un produit particulièrement efficace à notre portefeuille de glaucome dans le monde entier ', a déclaré David Endicott, DG d'Alcon.

