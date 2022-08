Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa: va réduire la capacité de production de Lista information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Alcoa annonce la réduction d'un tiers de la capacité de production de son usine de Lista en Norvège afin d'atténuer les coûts énergétiques élevés du site.



La fonderie de Lista possède trois lignes d'électrolyse d'une capacité nominale annuelle de 94 000 tonnes métriques par an. La réduction d'une ligne de production, soit environ 31 000 tonnes métriques, commencera immédiatement et devrait être terminée dans les 14 jours.



' Le site est actuellement exposé au prix de l'énergie au comptant, qui a augmenté à plus de 600 $ par mégawattheure. Au quatrième trimestre 2022, la situation énergétique du site devrait s'améliorer en raison d'un accord favorable avec la compagnie d'électricité Statkraft ' indique le groupe.





