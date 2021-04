ALCOA signe un début d'année très solide

(AOF) - En 2021, Alcoa a réalisé son meilleur premier trimestre depuis 2018. Le fabricant d'aluminium a salué des perspectives solides liées à la reprise et à l'accroissement de la demande. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 175 millions de dollars, ou 93 cents par action, contre 80 millions, ou 43 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 79 cents contre une perte de 43 cents un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 45 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 2,87 milliards après 2,38 milliards il y a un an. Le consensus était de 2,63 milliards.

Le nickel, métal clé de la transition écologique

Le succès des véhicules électriques, dont les batteries sont fabriquées en nickel, va faire exploser la demande de ce métal. Cette demande devrait grimper à 1 million de tonnes d'ici à 2030, contre 100.000 aujourd'hui. Les principaux gisements se trouvent en Indonésie et les industriels craignent que les projets en cours ne soient pas suffisants pour répondre à la demande. Tesla est donc entré en discussions avec le plus grand groupe minier au monde, BHP, pour sécuriser son approvisionnement. Les négociations portent notamment sur le prix. Le patron de Tesla, Elon Musk, pointe également les enjeux environnementaux liés à l'extraction du nickel : une tonne de ce métal génère au moins 10 tonnes de résidus miniers.