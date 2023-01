Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa: restructuration de l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 13:48









(CercleFinance.com) - Alcoa annonce une restructuration de son équipe de direction qui entrera en vigueur le 1er février prochain, 'afin d'améliorer davantage l'accent rigoureux de la société sur l'excellence opérationnelle, les coûts et l'innovation'.



William Oplinger deviendra directeur opérationnel, et sera remplacé à son poste actuel de directeur financier par Molly Beerman, actuellement contrôleuse. Celle-ci supervisera aussi l'équipe des technologies de l'information et des solutions d'automatisation d'Alcoa.



Renato Bacchi, actuellement directeur de la stratégie, assumera des responsabilités supplémentaires pour l'innovation. John Slaven, actuel directeur opérationnel, et Benjamin Kahrs, actuel directeur de l'innovation, quitteront le groupe d'aluminium.





