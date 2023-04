Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa: réduit sa perte trimestrielle, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Alcoa a réduit ses pertes au premier trimestre, notamment grâce à la hausse des prix de vente de ses métaux, ce qui permettait au titre de gagner du terrain jeudi à Wall Street.



Sur les trois premiers mois de l'année, la perte nette du producteur américain d'aluminium s'est établi à 41 millions de dollars, soit 0,23 dollar par action, à comparer avec une perte de 144 millions (0,82 dollar par action) au trimestre précédent.



Le résultat des activités poursuivies - qui exclut les charges - s'est lui aussi amélioré, pour s'établir à +240 millions de dollars contre un profit de seulement 29 millions de dollars à l'issue du quatrième trimestre.



Son chiffre d'affaires est resté globalement stable, autour de 2,7 milliards de dollars, la vigueur des prix de l'aluminium et de l'alumine ayant neutralisé l'impact de la baisse de sa production.



Le groupe de Pittsburgh dit avoir aussi profité du reflux des prix de l'énergie en Europe.



Mais il a dû inscrire une charge de 101 millions de dollars au titre de la fermeture de la fonderie Intalco, dans le nord-est des Etats-Unis, sans compter les 47 millions de dollars d'indemnisations liés à son usine espagnole de San Ciprián, qui a également fermé ses portes.



Suite à cette publication, l'action Alcoa progressait de 1,9% jeudi matin à New York, mais accusait encore un repli de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.





