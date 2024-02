Alcoa rachète le groupe australien Alumina Limited pour 2,2 milliards de dollars

(AOF) - Alcoa a annonce un accord pour racheter le groupe australien Alumina Limited pour 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. "L'opération renforcerait encore la position d'Alcoa en tant que l'un des plus grands producteurs de bauxite et d'alumine au monde", a expliqué la société américaine. Les actionnaires d'Alumina Limited recevraient 0,02854 action Alcoa pour chaque action Alumina Limited détenue.

Cette contrepartie impliquerait une valeur de 1,15 dollar australien par action d'Alumina Limited, sur la base du cours de clôture de l'action d'Alcoa le 23 février, soit 26,52 dollars. Ce prix représente une prime de 13,1% par rapport au cours de clôture des actions d'Alumina Limited le 23 février.

Le principal actionnaire d'Alumina Limited, Allan Gray Australia, a conclu avec Alcoa un accord qui donne à cette dernière le droit d'acquérir jusqu'à 19,9% du capital social émis d'Alumina Limited.

Une fois l'accord conclu, les actionnaires d'Alumina Limited détiendront 31,25 % et ceux d'Alcoa 68,75 % de la société issue de la fusion.

