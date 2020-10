Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa : production réduite pour une fonderie espagnole Cercle Finance • 09/10/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Alcoa annonce son intention de restreindre sa fonderie d'aluminium de San Ciprián en Espagne, fonderie représentant une capacité annuelle de 228.000 tonnes, et de congédier collectivement environ 530 employés. Le fabricant d'aluminium précise que cette mesure de restriction de production devrait être achevée au premier trimestre 2021, et qu'environ 100 employés resteront pour faire fonctionner une partie de la fonderie. Alcoa, qui justifie cette décision par des surcapacités de production d'aluminium au niveau mondial et des prix déprimés, prendra des charges de restructuration d'environ 35 à 40 millions de dollars au titre du dernier trimestre 2020.

Valeurs associées ALCOA-WI AMEX 0.00% ALCOA-WI NYSE +4.09%