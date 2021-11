Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa : le titre gagne 1%, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de New York alors que Jefferies a relevé sa recommandation sur Alcoa. L'analyste est passe de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 52 à 60 dollars, estimant que le groupe 'bénéficiera des changements structurels sur le marché de l'aluminium'. 'Les perspectives pour l'aluminium sont devenues plus positives alors que la poussée mondiale pour la décarbonisation s'intensifie', juge le broker, rappelant que la demande a historiquement augmenté à un rythme 1,8 fois supérieur au PIB. 'La demande devrait s'accélérer à mesure que les nouveaux marchés finaux (VE, énergies renouvelables) deviennent plus pertinents', poursuit Jefferies, qui pointe en outre l'apparition partout de contraintes d'approvisionnement.

Valeurs associées ALCOA-WI AMEX 0.00% ALCOA-WI NYSE +0.44%