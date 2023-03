Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alcoa: fermeture définitive de la fonderie d'Intalco aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 12:29









(CercleFinance.com) - Alcoa a annoncé vendredi la fermeture définitive de sa fonderie historique d'Intalco, dans l'Etat de Washington, qui était à l'arrêt depuis deux ans.



Le producteur d'aluminium avait mis fin aux activités industrielles de ce site vieux de 55 ans en 2020 en raison de coûts d'exploitation jugés trop onéreux en comparaison des prix des matières première à l'époque.



L'usine, qui avait été mise en service en 1966, doit être reprise par le groupe canadien AltaGas, qui compte y développer un projet mieux en phase avec les objectifs climatiques de la région.



Avec la fermeture d'Intalco, Alcoa va produire 279.000 tonnes de moins par an, ce qui devrait ramener ses capacités autour de 2,69 millions de tonnes.



Le groupe a prévu de comptabiliser à cet effet une charge de 120 millions de dollars dans ses comptes de premier trimestre, soit l'équivalent de 0,67 dollar au niveau de son bénéfice par action.



Alcoa n'exploite désormais plus que deux fonderies aux Etats-Unis.





Valeurs associées ALCOA-WI AMEX 0.00% ALCOA-WI NYSE +2.44%