Alcoa: en recul après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Alcoa recule de plus de 2% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication, au titre du quatrième trimestre 2022, d'une perte nette ajustée de 0,70 dollar par action, plus que doublée par rapport à celle de 0,33 dollar du trimestre précédent.



Toujours d'un trimestre sur l'autre, le fabricant d'aluminium a vu son EBITDA ajusté (hors éléments exceptionnels) plonger de 86% à 29 millions de dollars, pour des revenus en baisse de près de 7% à un peu moins de 2,7 milliards.



Alcoa souligne avoir fait face à des 'conditions de marché difficiles durant l'année, qui ont comporté des coûts élevés pour les matières premières et l'énergie, ainsi que de moindres prix en comparaison séquentielle au quatrième trimestre'.





