Alcoa : de fortes pertes au premier trimestre 2023

(AOF) - Producteur d'aluminium, Alcoa affiche au premier trimestre 2023 une perte nette part du groupe de 231 millions de dollars. Le groupe avait réalisé 469 millions de dollars de bénéfice un an plus tôt à la même période. En outre, ses revenus sur ce premier trimestre ont baissé pour s’élever à 2,67 milliards de dollars, contre 3,29 milliards de dollars en 2022 à la même période. La perte ajustée trimestrielle a représenté 41 millions de dollars, soit 23 cents par titre, contre 577 millions de dollars de profits un an avant.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.